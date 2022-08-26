Скоростную трассу Джубга - Сочи поэтапно запустят к 2035 году

В Сочи появится скоростная трасса. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют построить скоростную трассу. Автодорогу А-147 Джубга - Сочи начнут поэтапно вводить в эксплуатацию до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодор».

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, протяженность новой трассы составит более 100 километров. При проектировании было включено пять приоритетных участков: обход Адлера, III очередь обхода Сочи, обход Туапсе, участок от Горячего Ключа до села Агой и обход Лазаревского.

- Госкомпания «Автодор» проработала возможные варианты трассировки дороги в этих районах и основные технические решения. В сентябре они должны быть представлены в Правительство РФ, - заявили в пресс-службе “Автодор”.

Стоит отметить, что стоимость скоростной трассы оценивается в 1,6 трлн рублей.