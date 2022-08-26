Жителя Кубани осудят за вымогательство 500 тысяч рублей у знакомого

Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани осудят жителя Северского района за вымогательство 500 тысяч рублей у знакомого. Мужчина также незаконно удерживал его у себя дома, требуя деньги.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, все произошло в начале 2022 года. 34-летний местный житель стал требовать от своего знакомого 500 тысяч рублей, которые приятель ему якобы задолжал. Мужчина отказался, после чего обвиняемый решил удерживать его дома для получения денег.

Мужчина пригласил знакомого к себе в квартиру в поселке Афипском, где напал на гостя, удерживая и требуя деньги. Тот по указанию хозяина написал сообщение родственникам о сумме, которую надо было передать. При этом мужчина смог указать место, где его удерживал обвиняемый.

Полицию в квартиру вызвал отец мужчины, от которого требовали долг. В ту же ночь его освободили, а обвиняемого задержали.

- На период расследования в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует в настоящее время. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.