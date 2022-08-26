В Майкопе в аварии пострадал 8-летний мальчик, отец которого проехал на красный свет

Устанавливаются причины и условия, способствовавшие ДТП. Фото: пресс-служба МВД по Адыгее

В Майкопе столкнулись две легковушки. 8-летний пассажир LADA получил серьезные травмы. ДТП произошло на пересечении улиц Привокзальной и Свободы.

- Установлено, что 37-летний местный житель, находясь за рулем ВАЗ-2107, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с завершающей маневр иномаркой, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в результате аварии травмы получил сын водителя, выехавшего на красный сигнал светофора. Выяснилось, что отец мальчика вел машину без прав и перевозил ребенка без автокресла. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие ДТП.