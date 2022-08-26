В Краснодаре двое мужчин с ножом и в масках украли деньги из кассы магазина

Парни зашли в магазин ночью, угрожая продавцу складным ножом Фото: пресс-служба УМВД Краснодара

В Краснодаре задержали двоих парней за кражу в продуктовом магазине. Подозреваемые с ножом и в масках вынесли из кассы более 6,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

В полицию обратилась продавец продуктового магазина по улице Героев-Разведчиков. Как рассказала женщина, ночью двое мужчин вошли в магазин. Но вместо покупок они начали требовать деньги из кассы. При этом мужчины угрожали сотруднице ножом, а на лица надели медицинские маски.

Позже полиция задержала подозреваемых в Адыгее. Ими оказались два брата 18 и 20 лет из Белореченского района. Как рассказали на допросе задержанные, после преступления они выбросили складной нож, а деньги потратили.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Сейчас подозреваемые заключены под стражу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре пьяный мужчина напал с ножом на приятеля из ревности к девушке. Подозреваемого арестовали.