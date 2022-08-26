В Хостинском районе Сочи потушили сильный пожар на заброшенных постройках

Потушили пожар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хостинском районе Сочи вспыхнул сильный пожар. Задымление было видно со всего города. Пожар произошел в селе Раздольное Хостинского района. По предварительным данным, около 13:40 в переулке Ветеринарном загорелись заброшенные постройки.

- В 13:58, по прибытии к месту первых подразделений, установлено, что произошло возгорание неэксплуатируемых строений на площади 350 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огнеборцы локализовали пожар в 14:24. Ликвидировали открытое горение в 14:31. Полностью потушить пожар удалось в 14:42.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлекались 14 человек личного состава, 4 единицы техники.