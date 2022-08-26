ВТБ: объем платежей участников программы компенсации комиссий в СБП превысил 4 млрд рублей

За год действия программы компенсации комиссий бизнесу за использование СБП клиенты ВТБ провели платежи на 4,3 млрд рублей. Программа стала одним из стимулов роста популярности СБП у малого бизнеса.

По данным ВТБ, наиболее активно в программе принимали участие предприниматели из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, Красноярского и Пермского края, Тюменской области.

ВТБ фиксирует кратный рост объема и числа транзакций корпоративных клиентов после запуска программы компенсации комиссий. За первое полугодие 2022 года они совершили в СБП более 4 млн платежей на 12,5 млрд рублей, что в 24 раза превышает результат за аналогичный период 2021 года. Во втором квартале по сравнению с первым число транзакций в СБП выросло в пять раз, до 3,5 млн, оборот – в два раза, до 8 млрд рублей.

- ВТБ участвует в программе компенсации комиссий для предприятий МСП с момента ее запуска. Это позволило клиентам среднего и малого бизнеса банка, использующим СБП для расчетов с покупателями, получить компенсации на десятки миллионов рублей. Программа в значительной степени простимулировала интерес к СБП со стороны малого бизнеса. В 2022 году этот достаточно молодой инструмент расчетов стал альтернативным решением после ухода с рынка зарубежных платежных систем, а продление госпрограммы сделало его использование еще более привлекательным, − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

ВТБ одним из первых подключился к системе быстрых платежей в 2019 году, осуществив возможность проведения платежей по СБП для клиентов крупного, среднего и малого бизнеса с использованием динамического, статического QR-кода и кассовой ссылки. Оплата покупки осуществляется напрямую со счета физического лица и без участия платежных систем, как иностранных, так и российских.