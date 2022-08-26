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Общество26 августа 2022 12:13

Центр единоборств достроили в Абинске

Спорткомплекс получил документ о вводе в эксплуатацию
Светлана ОВДЕЙ
Центр единоборств находится по улице Спортивной, 2 Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Центр единоборств находится по улице Спортивной, 2 Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Центр единоборств достроили в Абинске. Учреждению выдали документ о вводе в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новый спорткомплекс находится по улице Спортивной, 2. Здесь одновременно могут заниматься дзюдо, вольной борьбой, самбо и восточными единоборствами 26 человек.

В помещении оборудовали тренировочный и тренажерный залы, душевые, раздевалки и тренерские.

Напомним, в 2022 году на Кубани строят более 40 спортобъектов – площадок, центров единоборств, залов, бассейнов и универсальных комплексов.