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Общество26 августа 2022 12:21

В Адыгее родителям погибших во время спецоперации добровольцев вручили орден Мужества

Евгений Струнин и Александр Долгих погибли в ходе специальной военной операции
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее семьи добровольцев Евгения Струнина и Александра Долгих получили ордены Мужества, которыми посмертно наградили их сыновей. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Адыгее семьи добровольцев Евгения Струнина и Александра Долгих получили ордены Мужества, которыми посмертно наградили их сыновей. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Адыгее семьи добровольцев Евгения Струнина и Александра Долгих получили ордена Мужества, которыми посмертно наградили их сыновей. Ребята погибли на территории Украины, где выполняли свой воинский долг.

Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов передал родителям военнослужащих ордены Мужества и медали «За отвагу». Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов передал родителям военнослужащих ордены Мужества и медали «За отвагу». Фото: пресс-служба администрации Майкопа

- Встать в сложное время на защиту Родины – это мужественный и серьезный выбор настоящих патриотов нашей страны, - сказал мэр города Геннадий Митрофанов. - Мы всегда будем помнить об их подвиге.

Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов передал родителям военнослужащих ордена Мужества и медали «За отвагу».