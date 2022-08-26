В Краснодаре закрыли подпольный игорный клуб

Организаторы арендовали помещение по улице 40 лет Победы Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

В Краснодаре обнаружили подпольный игорный клуб. На подозреваемых организаторов завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, два местных жителя – 41 и 43 лет – арендовали помещение по улице 40-летия Победы для игорного клуба. К работе они привлекли еще троих человек. Организаторы установили здесь оборудование и принимали посетителей. Две женщины работали управляющим и администратором зала, а еще один из подозреваемых контролировал техническое состояние автоматов.

- 26 августа преступная деятельность пресечена сотрудниками ОЭБиПК УМВД РФ по городу Краснодару и УЭБиПК ГУ МВД РФ по краю. При обысках в зале и жилищах фигурантов изъяты жесткие диски, мобильные телефоны и черновые записи, имеющие значение для уголовного дела, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На организаторов клуба заведено уголовное дело. Расследование продолжается.