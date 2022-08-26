Подать документы для участия можно с 15 сентября по 14 октября

Мэрия Краснодара опубликовала условия для участия в конкурсе на должность главы города. Полный перечень размещен в специальном разделе на сайте администрации.

На портале для кандидатов также размещены формы заявления об участии и анкеты, решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы и об утверждении порядка проведения конкурса.

Напомним, конкурс на должность нового мэра Краснодара объявили 26 августа на 43-м внеочередном заседании городской думы. Подать документы можно с 15 сентября по 14 октября. Нового главу конкурсная комиссия выберет 8 ноября.

19 августа депутаты единогласно приняли отставку мэра Андрея Алексеенко. Глава Краснодара подал заявление о снятии с себя полномочий. Теперь Андрей Алексеенко возглавит кабмин в Харьковской области.