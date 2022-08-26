Перед просмотром для зрителей выступит певица Ула Диринг Фото из архива КП

Кино под открытым небом покажут в Краснодаре 26 и 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 26 августа для жителей и гостей города кинопоказ организуют на спортплощадке по улице Героя Владислава Посадского, 52. Зрители смогут посмотреть фильм «Вне зоны доступа».

Следующее кино под открытым небом покажут 27 августа в Вишняковском сквере по улице Вишняковой, 144. Желающие смогут увидеть фильм «Семья года».

Начало всех кинопоказов запланировано на 19:30. Перед просмотром для зрителей с кавер-версиями известных песен и новым альбомом «Душа моя» выступит певица, автор песен из Сибири Ула Диринг.

Напомним, проект «Кино нашего двора» в Краснодаре реализуют с 2010 года. Фильмы для просмотра выбирают путем голосования. В этом году в городе запланировано 16 бесплатных кинопоказов на открытых площадках.