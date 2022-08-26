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Общество26 августа 2022 13:02

Кино под открытым небом покажут в Краснодаре 26 и 27 августа

Начало просмотра – в 19:30
Светлана ОВДЕЙ
Перед просмотром для зрителей выступит певица Ула Диринг Фото из архива КП

Перед просмотром для зрителей выступит певица Ула Диринг Фото из архива КП

Кино под открытым небом покажут в Краснодаре 26 и 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 26 августа для жителей и гостей города кинопоказ организуют на спортплощадке по улице Героя Владислава Посадского, 52. Зрители смогут посмотреть фильм «Вне зоны доступа».

Следующее кино под открытым небом покажут 27 августа в Вишняковском сквере по улице Вишняковой, 144. Желающие смогут увидеть фильм «Семья года».

Начало всех кинопоказов запланировано на 19:30. Перед просмотром для зрителей с кавер-версиями известных песен и новым альбомом «Душа моя» выступит певица, автор песен из Сибири Ула Диринг.

Напомним, проект «Кино нашего двора» в Краснодаре реализуют с 2010 года. Фильмы для просмотра выбирают путем голосования. В этом году в городе запланировано 16 бесплатных кинопоказов на открытых площадках.