В Каневском районе Кубани отремонтировали поликлинику

Для пациентов с инфекционными заболеваниями подготовили отдельное крыло Фото: t.me/minkovaanna23

В Каневском районе Кубани капитально отремонтировали поликлинику. Об этом сообщила вице-губернатор края Анна Минькова в своем telegram-канале.

Поликлиника в ЦРБ обслуживает почти 35 тысяч человек. В помещении обновили инженерные сети, обустроили бокс для приема пациентов с температурой и увеличили площадь женской консультации.

А для помощи пациентам с инфекциями в поликлинике оборудовали отдельное крыло.

Напомним, на Кубани до 2025 года планируют построить восемь детских, 11 взрослых поликлиник, отремонтировать 11 участковых больниц, 25 поликлиник и установить 36 фельдшерско-акушерских пунктов.