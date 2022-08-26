В Краснодаре телефонный мошенник украл у пенсионерки 400 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре телефонный мошенник украл у пенсионерки крупную сумму. Подозреваемый обманул женщину на 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Заявление в полицию написала 75-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина и сообщил о ДТП, в которое якобы попала ее внучка. Он убедил пенсионерку, что для помощи пострадавшим и увода от ответственности родственницы требуются деньги – 400 тысяч рублей.

Поверив, женщина передала мошеннику всю сумму через курьера. Но позже, пообщавшись с внучкой, она узнала об обмане.

Полиция задержала курьера в съемной квартире по улице Героев-Разведчиков. 26-летний парень выполнял задание сообщника. После получения денег 10% он оставил себе, а остальную сумму перевел координатору.

- В отношении подозреваемого следственным подразделением УМВД РФ по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период следствия подозреваемый заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре мужчина сорвал с пенсионерки золотую цепочку за 30 тысяч рублей и продал прохожему. Подозреваемого арестовали.