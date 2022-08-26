Жилье с помощью краевой субсидии купили более 700 бюджетников Кубани

После получения выплаты сотрудник должен проработать пять лет в бюджетных учреждениях края Фото: Иван МАКЕЕВ

Жилье с помощью краевой субсидии купили более 700 работников социальной сферы Кубани. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Так, один миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке уже использовали 723 сотрудника – 280 учителей, 195 врачей и 248 соцработников. Всего в 2022 году выплату получат 900 человек.

Специалисты используют субсидию для покупки готового жилья, при долевом или самостоятельном строительстве.

– У нас остаются еще сотни специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поэтому мы продлим программу и на следующие годы. Сегодня нам важно обеспечить жильем сотрудников, которые работают в социальной сфере, - отметил глава региона.

Напомним, по одному миллиону рублей могут получить сотрудники, которые прожили на Кубани в течение последних 10 лет без жилья или его площадь составляет менее 10 квадратных метров на члена семьи.

Использовать выплату можно для первоначального взноса на покупку по ипотеке как на первичном, так и вторичном рынках, строительство или реконструкцию дома. При получении поддержки сотрудник должен отработать 5 лет в бюджетных учреждениях края по специальности.