Юные энергетики разработали проекты в «Орленке»

В рамках смены дети работали над проектами по энергетической тематике с применением новых технологий энергоснабжения под руководством кураторов.

Участниками программы стали 74 ребенка, показавших лучшие результаты на Всероссийской олимпиаде школьников электросетевого холдинга, и номинанты компании в конкурсе проектов «Шаг в будущее».

- Энергетическая проектная смена собирает в Центре перспективных школьников уже в пятый раз. Ребята получают самую актуальную информацию в данной сфере и разрабатывают инновационные проекты. Участвуя в программе, они делают большой шаг в будущую профессию, ведь именно взаимодействие со специалистами, отработка практических навыков являются фундаментом, на котором строится профессионализм, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

В рамках смены дети работали над проектами по энергетической тематике с применением новых технологий энергоснабжения под руководством кураторов.

Участники занимались в командах по таким направлениям, как «Цифровые двойники электросетевого оборудования», «Предиктивный анализ регионального электропотребления», «Энергетический роутер для многоквартирных домов», «Электрификация теплоснабжения».

Также в ходе Энергетической смены орлята посещали лекции представителей технического блока ПАО «Россети» по специфике работы отрасли и электросетевого комплекса. Мальчишки и девчонки посетили экскурсию на современную подстанцию 110 кВ «Лазурная», расположенную на черноморском побережье.

Энергетическая проектная смена – одно из ключевых направлений реализации молодежной политики Группы «Россети», направленное на раннюю профориентацию школьников и популяризацию профессии энергетика.

Финальная часть программы – защита проектов – прошла 26 августа.