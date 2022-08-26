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Общество26 августа 2022 14:40

Бизнесмены Сочи получат господдержку для создания модульных отелей и кемпингов

Подать заявку на конкурс по предоставлению субсидии можно до 31 августа
Светлана ОВДЕЙ
Заявки принимают в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Фото: Андрей АБРАМОВ

Заявки принимают в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Фото: Андрей АБРАМОВ

Бизнесменам Сочи предлагают господдержку для создания модульных отелей и кемпингов. Подать заявку на конкурс можно до 31 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Субсидию могут получить юридические лица и ИП на обеспечение затрат при создании модульных некапитальных средств размещения. Господдержкой можно возместить часть затрат на закупку, транспортировку и монтаж блок-контейнеров, обустройство территорий.

- В Год экологии в Сочи мы отдаем приоритет развитию экотуризма, чему также способствует данная мера господдержки для предприятий санаторно-курортной и туристической отрасли, – отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города-курорта Кирилл Ярыш.

Заявки до конца лета принимают в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. Подробности о предоставлении субсидии размещены на сайте ведомства.