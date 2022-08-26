Более 68 млн рублей льготных займов получат пять кубанских предприятий на развитие производств

Фонд развития промышленности Кубани одобрил пять заявок на получение льготных займов Фото: Владимир МАЗЕНКО

Более 68 миллионов рублей льготных займов получат кубанские предприятия. Средства для развития предоставят пяти производствам на три года под 1%. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Заявки на получение льготных займов по программе «Приоритет» одобрили производствам средств индивидуальной защиты из станицы Васюринской, одежды из Краснодара и Славянского района. Деньги рассчитаны на закупку сырья. А краснодарский изготовитель мебели получит заем на приобретение оборудования.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что бизнесмены Сочи могут получить господдержку для создания модульных отелей и кемпингов. Подать заявку на конкурс по предоставлению субсидии можно до 31 августа.