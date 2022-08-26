В Староминском районе Кубани по нацпроекту благоустроят два сквера

В Староминском районе благоустраивают две зеленые зоны. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Староминском районе началось благоустройство зеленых зон, которые выбрали жители во время народного голосования в 2021 году. Сквер имени 50-летия Победы и сквер имени 225-летия освоения казаками кубанских земель преобразятся за счет национального проекта «Жилье и городская среда».

– В обоих скверах уже обновлены тротуары, оборудованы системы водоотведения и установлены новая парковая мебель и фонари. Осенью будут высажены хвойные и лиственные деревья, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.

В 2021 году в проекте приняли участие более 570 тысяч жителей региона, которые выбрали 44 территории для преображения. В 2022 году таких участников было уже около 600 тысяч. Территории, за которые они проголосовали, будут отремонтированы в следующем году.