В «Ночь кино» на фасаде музея Фелицына в Краснодаре покажут световое шоу

На здании музея имени Фелицына в центре Краснодара покажут световое шоу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодар 27 августа присоединится к Пятой Всероссийской акции «Ночь кино - 2022». В краевом центре будут работать девять интерактивных локаций, которые посвящены истории российского кинематографа, а также фильмам, снятым на территории Кубани.

- Площадки начнут работу с 18:00 до 20:00. Для зрителей известные в крае актеры проведут мастер-классы, будут работать интерактивная зона для детей и выставки ретроавтомобилей. Также пройдет выставка старых киноаппаратов из фондов Кубанькино, - рассказали в Министерстве культуры Краснодарского края.

Кульминацией станет световое шоу – мэппинг. На фасад музея имени Фелицына, мемориальную арку на улице Красной и фонтан будут проецироваться различные картины. В 20:00 в городских скверах начнутся кинопоказы. Краснодарцы увидят ленты «Пара из будущего», «Чемпион мира» и «Последний богатырь. Посланник тьмы».