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Происшествия26 августа 2022 15:42

В Краснодаре на улице Ставропольской обнаружили кровавые лужи

Ночью возле КубГУ произошла драка
Мария ЧАЛАЯ
прохожие заметили возле трамвайного депо кровавые лужи.

прохожие заметили возле трамвайного депо кровавые лужи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре на улице Ставропольской обнаружили кровавые лужи. Ночью возле КубГУ произошла драка. Рядом с местом происшествия также нашли окровавленную обувь.

- Из больницы в полицию поступило сообщение о мужчине с переломом носа. Правоохранители установили, что на улице Ставропольской между потерпевшим и не знакомым ему мужчиной произошел конфликт, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Уточняется, что словесная перепалка переросла в драку. Так возле трамвайного депо и появились лужи из крови.

На данный момент полицейские устанавливают личность второго участника драки. После этого будет принято процессуальное решение.

Все обстоятельства конфликта выясняются.