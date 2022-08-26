прохожие заметили возле трамвайного депо кровавые лужи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре на улице Ставропольской обнаружили кровавые лужи. Ночью возле КубГУ произошла драка. Рядом с местом происшествия также нашли окровавленную обувь.

- Из больницы в полицию поступило сообщение о мужчине с переломом носа. Правоохранители установили, что на улице Ставропольской между потерпевшим и не знакомым ему мужчиной произошел конфликт, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Уточняется, что словесная перепалка переросла в драку. Так возле трамвайного депо и появились лужи из крови.

На данный момент полицейские устанавливают личность второго участника драки. После этого будет принято процессуальное решение.

Все обстоятельства конфликта выясняются.