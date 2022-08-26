Сенатор Владимир Бекетов приехал в Мостовской район

Владимир Бекетов посетил Мостовской район. Фото: пресс-служба администрации Мостовского района

Член Совета Федерации от Краснодарского края Владимир Бекетов приехал в Мостовской район. Сенатор провел встречи с населением, рассказал о своей работе в Совете Федерации и ответил на вопросы жителей.

Активисты района попросили Владимира Бекетова на законодательном уровне обсудить возможность направлять выпускников медицинских вузов для обязательной отработки в районных медицинских учреждениях.

Владимир Бекетов пообещал разобраться со всеми инициативами и напомнил, что на Кубани с 9 по 11 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного собрания края.