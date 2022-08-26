Расписание пригородной «Ласточки» немного изменится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи у «Ласточки» появится остановка на Мамайке с 29 августа. Пригородный поезд сообщением Туапсе – Имеретинский курорт начнет делать еще одну стоянку.

- «Ласточка» отправляется из Туапсе в 07:22. Она совершит остановку в Мамайке в 09:21, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Уточняется, что в связи с нововведениями, на станцию Сочи состав будет прибывать на 2 минуты позже действующего графика – в 09:31.

Время отправления из Сочи и остановок далее по маршруту не изменится.