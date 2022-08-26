В Краснодаре из-за ремонта улицы Ставропольской изменится время работы троллейбусов

В Краснодаре изменится время работы троллейбусных маршрутов № № 7, 12, 20. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре из-за ремонта на улице Ставропольской временно изменится расписание общественного транспорта. С 27 по 31 августа троллейбусные маршруты № 7, 12 и 20 из-за отключения контактной сети будут уходить с конечных остановок раньше обычного.

- Ремонт одной из самых загруженных и востребованных улиц города идет по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Ремонтные работы должны были начаться в 2023 году, но в краевом центре реализация нацпроекта идет с опережением графика, - рассказали в администрации Краснодара.

Будет отремонтирован участок протяженностью 4 километра от улицы Трамвайной до улицы Вишняковой. Актуальное расписание движения маршрутов доступно на сайте proezd.kttu.ru.