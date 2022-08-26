В Приморско-Ахтарском районе женщина прописала в одном доме 57 приезжих. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани женщина фиктивно прописала в своем доме 57 человек. В Приморско-Ахтарском районе местная жительница нарушила миграционное законодательство.

- 33-летняя женщина не планировала предоставлять свой дом для проживания. В течение пяти лет она поставила на миграционный учет 57 приезжих. Все это делалось за денежное вознаграждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело о фиктивной регистрации.

На данный момент ей грозит до трех лет лишения свободы.