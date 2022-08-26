Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2022 17:15

Фотографы Сочи разделись, чтобы пристыдить туристов

Жители курорта просят отдыхающих не ходить по городу в купальниках
Евгения ХАЛИКОВА
Туристам в Сочи напомнили о том, что в пляжной одежде нужно находиться только на пляже.

Туристам в Сочи напомнили о том, что в пляжной одежде нужно находиться только на пляже.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Сочи провели акцию, с помощью которой хотели обратить внимание туристов на правила хорошего тона. Они разделись в центре города и устроили фотосессию в купальниках. Так, сочинцам не нравится привычка отдыхающих разгуливать по городским улицам в купальниках и плавках. По мнению активистов, в пляжной одежде уместно находиться только на пляже.

Появление в купальных костюмах в общественных местах административно наказуемо и влечет наложение штрафа на граждан в размере от одной второй до одного минимального размера оплаты труда. Однако даже такие меры не способны решить проблему и приучить туристов переодеваться после пляжного отдыха.

Напомним, в Сочи девушка в бикини решила зайти в магазин, чем очень сильно разозлила остальных посетителей. Покупатели сделали отдыхающей замечание, но девушка проигнорировала критику.