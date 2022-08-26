На Кубани за сутки коронавирусом заболели 1969 человек

В Краснодарском крае подтвердили 1969 случаев заболевания коронавирусом. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае за прошедшие сутки 1969 человек получили положительный тест на COVID 19. Как сообщили в Оперативном штабе региона, среди заболевших 757 мужчин, 804 женщины и 110 детей. Самому маленькому пациенту всего 1,5 месяца и 83 года самому возрастному.

- Всего же с начала пандемии коронавирус подтвердился в 285 990 случаях. Сейчас показатель заболеваемости равен 5032 на 100 тысяч населения. За все время погибло 10 999 пациентов, - рассказали в администрации региона.

Больше всего случаев заболеваемости выявлено в Краснодаре – 768 больных. В Сочи 195 инфицированных. В Белореченском районе заразился коронавирусной инфекцией всего один человек.