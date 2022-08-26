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Происшествия26 августа 2022 17:57

В Геленджике сгорела частная гостиница

Спасателям потребовался час, чтобы ликвидировать открытое горение на площади 200 кв. м
Евгения ХАЛИКОВА
В Геленджике сгорела гостиница.

В Геленджике сгорела гостиница.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Геленджике вечером 26 августа на улице Парковой загорелась частная гостиница. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 18:49.

- Уже в 18:50 подразделения местного пожарно-спасательного гарнизона были направлены на место. Прибыв на место, спасатели сообщили о возгорании на площади 200 кв. м., - сообщили в ведомстве.

В тушении пожара принимали участие 24 спасателя и четыре единицы техники. Уже через час огнеборцы сообщили о ликвидации открытого горения. По предварительным данным, никто не пострадал.