В Геленджике сгорела частная гостиница

В Геленджике сгорела гостиница. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Геленджике вечером 26 августа на улице Парковой загорелась частная гостиница. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 18:49.

- Уже в 18:50 подразделения местного пожарно-спасательного гарнизона были направлены на место. Прибыв на место, спасатели сообщили о возгорании на площади 200 кв. м., - сообщили в ведомстве.

В тушении пожара принимали участие 24 спасателя и четыре единицы техники. Уже через час огнеборцы сообщили о ликвидации открытого горения. По предварительным данным, никто не пострадал.