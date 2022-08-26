В Выселковском районе горит свалка

В Выселковском районе огнем охвачена свалка. Фото: скриншот

В Выселковском районе загорелась свалка. Как сообщили очевидцы, огонь распространился в районе реки Бузинка, примерно в 13 километрах от станицы Выселки.

- В Выселковском районе горит мусор на площади 150 кв. м., - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Также 26 августа в Краснодарском крае сгорела частная гостиница в Геленджике. Спасатели за час локализовали огонь на площади 200 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.