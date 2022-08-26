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Общество26 августа 2022 18:54

Вениамин Кондратьев и Сергей Кравцов стали участниками встречи «Культурный код Кубани»

Всероссийский детский центр «Орленок» посетили Сергей Кравцов и Вениамин Кондратьев
Евгения ХАЛИКОВА
Сергей Кравцов и Вениамин Кондратьев посетили Всероссийский детский центр «Орленок». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сергей Кравцов и Вениамин Кондратьев посетили Всероссийский детский центр «Орленок». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Всероссийский детский центр «Орленок» посетили губернатор Краснодарского края и министр просвещения России. Вениамин Кондратьев и Сергей Кравцов стали участниками встречи «Культурный код Кубани».

– Культура – та самая нить, которая связывает нас воедино и подчеркивает нашу идентичность. Мы являемся ее носителями, и благодаря нам культура до сих пор жива. Поэтому нельзя отказываться от своей идентичности и культуры, чтобы не предать своих предков. Только бережно относясь к традициям и истории, мы сможем сохранить их и не допустить искажения, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Юные участники встречи рассказали гостям о символах своих регионов и достопримечательностях родных городов. Например, о валдайском колокольчике из Нижнего Новгорода, тульском прянике и кировской дымковской игрушке.