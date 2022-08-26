27 августа отметят Международный день бокса. Фото: пресс-служба администрации МО Крымского района.

В Крымском районе 27 августа отметят Международный день бокса. На площади МКЦ «Русь» устроят настоящий спортивный праздник.

- В программе мероприятия мастер-класс от известных спортсменов. Также открытая тренировка и показательные выступления, - сообщили в пресс-службе администрации МО Крымского района.

Праздник организовали Федерация бокса Крымска и Крымского района, ДЮСШ № 2 и управление по физической культуре и спорту администрации Крымского района.

Мероприятие начнется в 9:00.