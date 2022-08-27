Что произошло за ночь 27 августа в Краснодарском крае.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 27 августа в Краснодарском крае.
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