Что произошло за ночь 27 августа в Краснодарском крае. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 27 августа в Краснодарском крае.

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