Температура воды в Черном море 27 августа 2022: самая холодная вода в Анапе

Какая температура воды в Черном море 27 августа.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Кубань вовсю готовится к бархатному сезону. Сейчас в крае установилось аномальное пекло, во многих районах даже объявлено предупреждение из-за жары. Но туристов это ничуть не пугает - они, наоборот, рады таким отметкам. Ведь морская вода не остывает! «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за тем, на каких курортах Краснодарского края комфортнее всего купаться.
Самое теплое море сейчас у берегов Адлера (28 градусов) и Сочи (27,5 градуса). Такие же значения фиксируют в Геленджике. На один градус ниже температура морской воды в Анапе - 26,3 градуса, в Новороссийске - 26,8.
Стоит сказать, что самые низкие значения моря сейчас на Азовском побережье. Тем не менее здесь по-прежнему приятно поплавать. У берегов Приморско-Ахтарска и Голубицкой вода - 25,7 градуса, в Кучугурах - 25,3.