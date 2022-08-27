Температура воды в Черном море 27 августа 2022: самая холодная вода в Анапе

Какая температура воды в Черном море 27 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кубань вовсю готовится к бархатному сезону. Сейчас в крае установилось аномальное пекло, во многих районах даже объявлено предупреждение из-за жары. Но туристов это ничуть не пугает - они, наоборот, рады таким отметкам. Ведь морская вода не остывает! «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за тем, на каких курортах Краснодарского края комфортнее всего купаться.

Какая температура воды в Черном море 27 августа 2022

Самое теплое море сейчас у берегов Адлера (28 градусов) и Сочи (27,5 градуса). Такие же значения фиксируют в Геленджике. На один градус ниже температура морской воды в Анапе - 26,3 градуса, в Новороссийске - 26,8.

Стоит сказать, что самые низкие значения моря сейчас на Азовском побережье. Тем не менее здесь по-прежнему приятно поплавать. У берегов Приморско-Ахтарска и Голубицкой вода - 25,7 градуса, в Кучугурах - 25,3.