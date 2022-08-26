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Спорт26 августа 2022 20:18

Домашний матч между ФК «Сочи» и «Химки» завершился победой южан

Игра завершилась со счетом 4:1
Евгения ХАЛИКОВА
ФК "Сочи" обыграл "Химки". Фото: пресс-служба ФК "Сочи".

ФК "Сочи" обыграл "Химки". Фото: пресс-служба ФК "Сочи".

В Сочи на стадионе «Фишт» завершилась игра между футбольными клубами «Сочи» и «Химки». Сочинца уверенно чувствовали себя на домашнем поле, поэтому уверенно разгромили гостей со счетом 4:1.

Два победных пенальти принадлежит Кристиану Нобоа. Также забитыми мячами отметились Георгий Мелкадзе и Владислав Сарвели. Москвичи пытались перехватить инициативу, но единственное их достижение - автогол Артема Мещанинова.

Следующая игра «Сочи» состоится 3 сентября и противостоять им будут еще одни южане - команда «Краснодар».