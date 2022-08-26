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Общество26 августа 2022 3:51

Погода в Сочи 27 августа 2022: курорт накроет опасная жара

В Сочи 27 августа ожидается жара до +32 градусов
Евгения СОРОКА
Жителей и гостей курорта просят быть осторожными и не находиться на солнце в полуденные часы.

Жителей и гостей курорта просят быть осторожными и не находиться на солнце в полуденные часы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Побережье Черного моря по-прежнему в объятиях антициклона. Его силами сохраняется солнечная погода. Жара днем стоит сильная, спасение туристы находят разве что в море. По прогнозам синоптиков, в Сочи 27 августа воздух прогреется до +32 градусов. При этом ветер будет слабый. Ночью отметки упадут до +22 градусов - гости курорта получат облегчение.

Жарко будет и на Красной Поляне. На горнолыжных курортах без осадков, температура воздуха достигнет +20 градусов днем и +20 градусов в ночные часы.

Жителей и гостей Сочи просят быть осторожными и не находиться на солнце в полуденные часы. Также людям рекомендуют носить светлую одежду и не употреблять алкоголь.

Напомним, ранее сообщалось, что на Красной Поляне был зарегистрирован абсолютный максимум. Там температура воздуха днем составила +35 градусов. Предыдущий рекорд был 24 года назад.