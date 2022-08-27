Погода в Краснодаре 27 августа 2022: жара усилится до +35 градусов

Погода в Краснодаре 27 августа 2022. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Cиноптическая ситуация в Краснодарском крае обусловится юго-западной периферией антициклона. Это принесет жителям региона еще один знойный летний день. При этом температурные показатели прогнозируются выше климатической нормы. В Краснодаре 27 августа воздух прогреется до +35 градусов в тени. При этом на солнце отметки будут еще выше. Так что в дневные часы жару стоит переждать в прохладном помещении. Ночью температура понизится до +21 градуса, что даст возможность краснодарцам перевести дух.

- Осадков в городе не ожидается, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом гидрометцентре. - Ветер восточный 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 мм ртутного столба, что ниже нормы.