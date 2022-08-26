Мужчина на скутере умер в ДТП. Фото: 01.мвд.рф

В Адыгее устанавливаются обстоятельства ночного ДТП, в котором погиб человек. Авария произошла 26 августа в городском округе Майкопа примерно в 01:30.

- 27-летний местный житель ехал на скутере. Он не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. После этого мужчина въехал в бетонный забор, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются. Уже назначены соответствующие экспертизы. Идет сбор необходимых материалов.