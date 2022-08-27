ФК «Сочи» одержал третью победу в трех домашних матчах РПЛ

Кристиан Нобоа отличился в матче. Фото: ФК «Сочи»

Накануне прошел матч седьмого тура российской Премьер-Лиги. ФК «Сочи» сыграли с «Химками». Южане принимали гостей на своем поле - на стадионе «Фишт».

Стоит сказать, что с первых минут матча «сочинцы» вели активную игру, и в итоге обыграли соперника с разгромным счетом 4:1.

Отметим, что отличился в этот раз Кристиан Нобоа оформил дубль. При этом он дважды реализовал пенальти в первом тайме. Кроме того, эквадорец мог оформить хет-трик, правда, сделать это ему не удалось - он пробил с 11-метровой отметки в перекладину. По одному мячу у «Сочи» забили Георгий Мелкадзе и Владислав Сарвели.

А вот команда соперника умудрилась забить мяч в свои ворота. Артем Мещанинов стал автором автогола.

Таким образом, по итогам победного, уже третьего матча «Сочи» сумели набрать 13 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. А вот «Химки» с 7 баллами расположились на 9-й строчке.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Сочи» отреагировали на слухи об уходе Кристиана Нобоа. Сообщалось, что футболист уже договорился с «Сочи» об уходе и должен до конца трансферного окна оформить свой переход в ЦСКА.