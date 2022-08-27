Ребенку оказали медпомощь Фото: ГИБДД УВД Сочи

3-летний ребенок пострадал в ДТП в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД города.

Авария произошла 25 августа в 22:50 в Лазаревском районе. В районе поселка Аше водитель Renault Logan, поворачивая налево и нарушая при этом правила дорожной разметки, столкнулся с Kia Sportage. Легковушка в этот момент ехала по «встречке».

- В результате столкновения пострадал 3-летний пассажир Kia Sportage. Ребенку оказали медпомощь, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Майкопе в аварии пострадал 8-летний мальчик, отец которого проехал на красный свет. Мужчина сел за руль без прав.