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Общество27 августа 2022 5:58

3-летний ребенок пострадал в ДТП в Сочи

Одна из легковушек столкнулась с другой при повороте
Светлана ОВДЕЙ
Ребенку оказали медпомощь Фото: ГИБДД УВД Сочи

Ребенку оказали медпомощь Фото: ГИБДД УВД Сочи

3-летний ребенок пострадал в ДТП в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД города.

Авария произошла 25 августа в 22:50 в Лазаревском районе. В районе поселка Аше водитель Renault Logan, поворачивая налево и нарушая при этом правила дорожной разметки, столкнулся с Kia Sportage. Легковушка в этот момент ехала по «встречке».

- В результате столкновения пострадал 3-летний пассажир Kia Sportage. Ребенку оказали медпомощь, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Майкопе в аварии пострадал 8-летний мальчик, отец которого проехал на красный свет. Мужчина сел за руль без прав.