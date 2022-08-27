34 многоэтажки в Прикубанском районе Краснодара 27 августа остались без воды из-за аварии

В Краснодаре из-за аварии отключили воду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 27 августа в Прикубанском округе Краснодара произошла крупная авария. Она стала причиной отключение воды сразу на нескольких улицах. Всего - 34 дома.

- Без воды остались многоэтажки по адресам Зиповская 17-28, Карякина 8-14, а также Московская, 48-62, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

О том, когда благо цивилизации вернут людям, пока неизвестно. В настоящее время на месте работает аварийная бригада, которая пытается устранить проблему.

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Подробности можно уточнить по телефону - 8 (861) 214-33-36.