В Анапе полиция проводит проверку после остановки колеса обозрения с людьми

После остановки аттракцион работал в обычном режиме Фото: t.me/pva_anapa

В Анапе остановилось колесо обозрения с людьми. После публикаций в соцсетях полиция организовала проверку, сообщили в пресс-службе ОМВД города-курорта.

Все произошло накануне ближе к 23:00 в парке «Джунгли». Колесо обозрения остановилось на пять минут в тот момент, когда в кабинках находились пассажиры. Причиной стал сбой в работе аттракциона, после чего он продолжил работать в обычном режиме.

- Пострадавших в результате нет. По данному факту инициировано проведение проверки, - сообщили в ОМВД города Анапы.