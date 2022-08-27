На Кубани сохраняется высокая пожароопасность. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Высокая пожароопасность объявлена на Кубани 27 и 28 августа. Об этом сообщают в МЧС по Краснодарскому краю.

Осадков в регионе, по прогнозам, не ожидается. При этом жара будет усиливаться. Потому спасатели объявили экстренное предупреждение.

- В западной половине края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - При этом в большинстве районов края, включая Краснодар и Черноморское побережье, - высокая пожароопасность 4 класса.

Также отмечается, что 27 августа в предгорьях и низких горах Сочи объявлена высокая пожароопасность 4 класса.

Кубанцев и гостей курортов просят не жечь костры вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

- Разводить открытый огонь можно только на открытых площадках: после пикника его необходимо залить водой или засыпать землей, - напоминают спасатели.

О лесных пожарах и любых возгораниях жителей и гостей края просят немедленно сообщать по коротким номерам для звонков с мобильного телефона: 112 или 101.