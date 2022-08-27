Более пяти тысяч человек собрались на площади Искусств Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи более пяти тысяч человек собрались на митинге в поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Организатором митинга, проходившего на площади Искусств, выступил общественный благотворительный фонд «Воин-интернационалист». На мероприятии присутствовали представители общественно-патриотических движений, участники вооруженных интернациональных и локальных конфликтов, ветераны правоохранительных органов, заслуженные деятели города, общественные организации, политические партии, жители и гости Сочи.

Как отметил председатель Совета ветеранов города полковник Советской армии в отставке Николай Шуреков, участники митинга собрались, чтобы поддержать военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины.

– С начала спецоперации выявлено множество ложной информации о нашей стране. Этот инструмент кибервойны негативно воздействует на людей всех возрастов, искажает объективную информацию о событиях в украинских городах и селах.. За нами - правда! Мы должны защитить мирный, трудолюбивый народ Донбасса, который 8 лет был подвержен геноциду со стороны своей же власти. Мы за Президента! Верен России – верен себе! – сказал Николай Шуреков.

Митинг продолжился концертом с выступлениями творческих коллективов Сочи.