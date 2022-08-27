Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей с Днем кино

Краснодарский край славится своими невероятными видами. Фото: admkrai.krasnodar.ru

На территории Краснодарского края сняли более 300 фильмов и сериалов. Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он также поздравил жителей региона с Днем кино, который традиционно отмечают 27 августа.

Стоит сказать, что Краснодарский край за всю историю часто попадал в объективы камер. Регион славится своими невероятными видами и достопримечательностями, потому съемки большого кино устраивают именно на Кубани.

– Особенно приятно, что наш край – уникальную природу и красивые места – используют в качестве съемочной площадки, – написал Вениамин Кондратьев в своих социальных сетях.

На Кубани сняли уже более 300 фильмов и сериалов.

- Это знаменитые советские фильмы «Кубанские казаки», «Бриллиантовая рука», «Стряпуха», - напомнил глава региона. - В крае сняли и новые киноленты «Тренер», «Горько», «Отпуск», «Ищейка», «Семейный бюджет».

Отметим, что в 2020 году в регионе появилось новшество, которое позволяет компенсировать часть затрат, понесенных кинопроизводителями на территории края.

- Это хорошая поддержка отрасли киноиндустрии, популяризация нашего региона и его туристической составляющей, - уточняет губернатор.