В Краснодаре прошел форум для семей с детьми. Фото: администрации региона.

В Краснодаре прошел форум «Сeмья эпохи цифровизации. Тeхнологии. Образование. Поддержка». Это мероприятие устроили специально для родителей. Им рассказали не только о действующих в регионе льготах, но и о выгодных ставках по семейной ипотеке. А для детей провели занимательные мастер-классы в области программирования, IT и робoтотехники.

- Представители школ дополнительного образования представили варианты интересных курсов для малышей и подростков, - говорят в администрации Краснодарского края.

А еще они рассказали, как увлечение цифровыми решениями может стать будущей профессией.

- Сфера цифровых технологий - одна из самых востребованных с точки зрения трудоустройства, — пояснил руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский. - Средние зарплаты специалистов без опыта работы начинаются от 50 тысяч рублей, а опытный разработчик игр, например, зарабатывает в среднем свыше 160 тысяч в месяц.