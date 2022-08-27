На аппаратах ИВЛ остаются восемь пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 1703 новых случая заболевания COVID-19. Самому младшему пациенту один месяц, самому старшему – 94 года. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре коронавирусом заболели 602 человека, в Сочи - 163, в Новороссийске - 101, в Геленджике – 71. 67 положительных результатов получено в Крымском районе, 49 - в Северском, 43 - в Туапсинском, 40 - в Армавире.

В Тимашевском районе прибавилось 39 пациентов, в Белореченском - 37, в Горячем Ключе - 31, в Кавказском районе - 29, в Кореновском - 26. По 25 новых случаев зарегистрировано в Анапе, Динском и Ейском районах, 24 - в Абинском, 23 - в Каневском, 22 - в Красноармейском, в Выселковском, Гулькевичском и Павловском - по 20 человек, в Темрюкском - 17, в Белоглинском, Калининском, Усть-Лабинском - по 16.

- В Брюховецком районе заразились 15 жителей, в Курганинском, Кущевском и Новопокровском - по 13, в Приморско-Ахтарском – 12, в Славянском - 10, в Староминском – 9. По 8 новых случаев зарегистрировано в Мостовском и Отрадненском муниципалитетах, 6 - в Успенском, по 5 – в Новокубанском, Тихорецком и Щербиновском, по 4 - в Крыловском и Тбилисском - по 4, в по 3 - Лабинском и Ленинградском.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены восемь пациентов.