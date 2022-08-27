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Здоровье27 августа 2022 8:16

На Кубани за сутки выявили 1703 новых случая заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту один месяц
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются восемь пациентов Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются восемь пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 1703 новых случая заболевания COVID-19. Самому младшему пациенту один месяц, самому старшему – 94 года. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре коронавирусом заболели 602 человека, в Сочи - 163, в Новороссийске - 101, в Геленджике – 71. 67 положительных результатов получено в Крымском районе, 49 - в Северском, 43 - в Туапсинском, 40 - в Армавире.

В Тимашевском районе прибавилось 39 пациентов, в Белореченском - 37, в Горячем Ключе - 31, в Кавказском районе - 29, в Кореновском - 26. По 25 новых случаев зарегистрировано в Анапе, Динском и Ейском районах, 24 - в Абинском, 23 - в Каневском, 22 - в Красноармейском, в Выселковском, Гулькевичском и Павловском - по 20 человек, в Темрюкском - 17, в Белоглинском, Калининском, Усть-Лабинском - по 16.

- В Брюховецком районе заразились 15 жителей, в Курганинском, Кущевском и Новопокровском - по 13, в Приморско-Ахтарском – 12, в Славянском - 10, в Староминском – 9. По 8 новых случаев зарегистрировано в Мостовском и Отрадненском муниципалитетах, 6 - в Успенском, по 5 – в Новокубанском, Тихорецком и Щербиновском, по 4 - в Крыловском и Тбилисском - по 4, в по 3 - Лабинском и Ленинградском.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены восемь пациентов.