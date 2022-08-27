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Общество27 августа 2022 8:23

163 новых случая заражения COVID-19 за сутки выявили в Сочи

Всего в регионе заболели 1703 человека
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ в регионе остаются восемь пациентов Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ в регионе остаются восемь пациентов Фото из архива КП

163 новых случая заражения COVID-19 за сутки выявили в Сочи. Всего в Краснодарском крае заболели 1703 человека, сообщает региональный оперштаб.

Наибольшее число пациентов прибавилось в Краснодаре. В краевом центре коронавирусом заразились 602 жителя.

Уточняется, что самому младшему среди всех заболевших за сутки пациентов один месяц, самому старшему – 94 года.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии в регионе подключены восемь человек.