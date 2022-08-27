«Кофе по-геленджикски» презентовали на День города 27 августа

Попробовать необычный напиток можно только на курорте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У Геленджика появился еще один символ. Глава курорта Алексей Богодистов подписал документ, согласно которому появился новый бренд - «кофе по-геленджикски». Напиток презентовали на День города 27 августа.

- Созданию напитка предшествовала большая работа. И труд баристы, и исследовательская работа в архивах, и научная работа в фондах музея, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика. - Рецепт основан на сочетании лучших кофейных купажей и местном сорте яблок.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», история фирменного кофе по-геленджикски берет свое начало в 1978 году. Именно в этот год в космос отправился сорт яблок "Симиренко". Фрукты получили самую высокую оценку. Чтобы кофейный напиток был таким же запоминающимся, туда решили добавлять яблочные нотки.

Попробовать необычный напиток можно только на курорте.