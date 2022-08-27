Более 400 курсантов Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко приняли присягу

Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко приняло более 400 курсантов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Курсанты Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко приняли присягу. Всего учебное заведение пополнили более 400 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Торжественная церемония прошла в парке 30-летия Победы. На мероприятии присутствовали вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, начальник училища, генерал-майор Игорь Шпырня, депутат ЗСК, Герой РФ Евгений Шендрик, офицеры учебного заведения, ветераны и родственники курсантов.

– Поздравляю весь личный состав с принятием присяги нового поколения курсантов училища. Уверен, что Вы будете достойно хранить и преумножать славные боевые традиции учебного заведения, обеспечивать надежную защиту нашей Родины, - обратился к курсантам замглавы региона Александр Власов.