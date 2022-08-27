Специалисты обновляют коммуникации и монтируют межкомнатные перегородки Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Армавире на 45% отремонтировали терапевтический корпус больницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Терапевтический корпус имеет шесть отделений, а дневной стационар здесь рассчитан на 240 коек. Всего на ремонт здания выделили почти 200 миллионов рублей.

В учреждении уже выполнили демонтажные и кровельные работы, установили пандус. Сейчас специалисты обновляют коммуникаций и монтируют межкомнатные перегородки. Завершить ремонт корпуса планируют уже в марте 2023 года.

Отметим, здание больницы построено в 1957 году и является памятником культурного наследия региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Каневском районе Кубани отремонтировали поликлинику. Учреждение обслуживает почти 35 тысяч человек.