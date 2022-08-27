При возникновении ЧП жителей и гостей города просят обращаться в экстренные службы

В МЧС предупредили о высокой пожароопасности в Сочи. Экстренное предупреждение действует 28, 29 и 30 августа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, пожароопасность 4 класса сохраняется в предгорьях и низких горах города-курорта.

- Службы спасения, действующие на территории Сочи, переведены в особый противопожарный режим. Спасатели просят жителей и гостей города сохранять бдительность, соблюдать правила пожарной безопасности и принимать меры предосторожности во время отдыха на природе, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Жителей и гостей города по возможности просят не находиться на открытом солнце с 12:00 до 18:00. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуют не выходить на улицу, а при необходимости выхода надевать головной убор, брать воду, лекарства и чаще принимать водные процедуры.

Разжигать костры, жечь сухую траву и мусор в этот период запрещено. За нарушения предусмотрен штраф.

- Разводить открытый огонь можно только на открытых площадках: после пикника его необходимо залить водой или засыпать землей, - напоминают спасатели.

При возникновении ЧП жителей и гостей просят обращаться в экстренные службы по номерам 112 или 101.